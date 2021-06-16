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Osmaniye’de 42 düzensiz göçmen yakalandı
Düzensiz göçmenlere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, 36’sı Afgan 6’sı Pakistan uyruklu olmak üzere 42 düzensiz göçmen yakalandı.
- İHA
- 16.06.2021 - 12:27
- Güncelleme : 16.06.2021 - 12:32
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçmesinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi ile merkez ilçe Şekerdere mevkisinde göçmen kaçakçılığı, insan tacirliğinin önlenmesi ve düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı.
Denetimler sırasında ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 42 düzensiz göçmen yakalandı.
GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİ
36’sı Afgan 6’sı Pakistan uyruklu olan mülteciler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Osmaniye’de 42 düzensiz göçmen yakalandı VİDEO
SINIR DIŞI İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Şahslar, aynı gün içerisinde sınır dışı işlemlerinin tamamlanması ile Gaziantep Oğuzeli Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.