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Osmaniye’de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Osmaniye’de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenlere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, 36’sı Afgan 6’sı Pakistan uyruklu olmak üzere 42 düzensiz göçmen yakalandı.