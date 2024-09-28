Osmaniye'de 75 yaşındaki adamı acımasızca darbetti Osmaniye’de tartıştığı yaşlı adamı sokak ortasında döven genç cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İHA

Osmaniye Yunus Emre Mahallesi Mustafa Özden Ortaokulu yanında yaşanan olay pes dedirtti.

Görüntülerde Ömer Ü. adlı gencin 75 yaşındaki Mehmet D.’yi acımasızca dövdüğü ve küfrettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

YAŞLI ADAMI ACIMASIZDA DÖVDÜ: KÜFÜRLER SAVURDU

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız” paylaşımında bulundu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)