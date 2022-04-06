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    Osmaniye'de 9 uyuşturucu taciri tutuklandı

    Farklı tarihlerde uyuşturucu satışına yönelik operasyon düzenleyen Narkotik ekipleri, gözaltına aldığı 32 şahıstan 9'unu tutukladı.
    • İHA
    • 06.04.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 09:30
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    Osmaniye'de 9 uyuşturucu taciri tutuklandı

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi.

    Ekipler, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 28 Mart 4 Nisan tarihleri arasında 27 noktada denetim yaptı.

    32 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

    Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 32 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 109.9 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza, 1kilo 257 gram eroin, 28.01 gram bonzai ile 11 bin 195 lira para ele geçirildi.

    Osmaniye de 9 uyuşturucu taciri tutuklandı #1


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