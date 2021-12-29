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Osmaniye'de 91 litre kaçak alkol ele geçirildi

Osmaniye'de 91 litre kaçak alkol ele geçirildi

Emniyet ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği baskında, litrelerce kaçak alkol ve 4 bin 483 adet sarma sigara ele geçirildi. İkamette bulunan şahsa ise adli işlem başlatıldı.