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- Osmaniye'de 91 litre kaçak alkol ele geçirildi
Osmaniye'de 91 litre kaçak alkol ele geçirildi
Emniyet ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği baskında, litrelerce kaçak alkol ve 4 bin 483 adet sarma sigara ele geçirildi. İkamette bulunan şahsa ise adli işlem başlatıldı.
- İHA
- 29.12.2021 - 09:18
- Güncelleme : 29.12.2021 - 09:52
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yıl başına sayılı günler kala kaçak alkol denetimlerini arttıran emniyet ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde M.C.’ye ait bir iş yerindeki ikamette arama yaptı.
91 LİTRE KAÇAK ALKOL BULUNDU
Arama neticesinde 18 adet 5 litrelik pet şişelerin içerisinde 91,54 litre kaçak alkol ile 23 adet makaron kutusu içerisinde de 4 bin 483 adet içime hazır sarma sigara ele geçirildi.
1 KİŞİYE ADLİ İŞLEM
Gözaltına alınan M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.