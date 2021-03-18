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- Osmaniye’de Afgan uyruklu düzensiz göçmenler sınır dışı edildi
Osmaniye’de Afgan uyruklu düzensiz göçmenler sınır dışı edildi
- İHA
- 18.03.2021 - 13:36
- Güncelleme : 18.03.2021 - 13:57
Osmaniye’de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik denetimler yaptı.
Osmaniye Şehirler arası Otobüs Terminali civarında yapılanlar denetimlerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen Afgan uyruklu 2 kişi yakalandı.
KİMLİK BELGELERİ BULUNAMADI
Yapılan üst aramalarında, şahısların resmi makamlar tarafından verilen kimlik belgesine sahip olmadığı anlaşıldı.
TERCÜMANLAR EŞLİĞİNDE İFADELERİ ALINDI
İfadeleri tercümanlar eşliğinde alınan şahısların, yaklaşık 18 gün önce insan kaçakçılarına kişi başı 800 dolar vererek yasa dışı yollarla Van üzerinden Türkiye'ye girdikleri ortaya çıktı.
SINIR DIŞI EDİLDİLER
İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasıyla, şahıslar, sınır dışı edilmek üzere Hatay Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.