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    Amanoslar'da jandarma PKK'ya ait sığınak ele geçirdi

    Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, teröristler tarafından kullanılan benzinli jeneratör ve yaşam malzemesi dolu sığınak tespit edildi.
    • DHA
    • 22.10.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 13:26
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    Amanoslar'da jandarma PKK'ya ait sığınak ele geçirdi

    Osmaniye İI Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, 21 Ekim'de Amanoslar bölgesinde 'ara, bul, yok et' taktiği ile 'Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu' düzenledi.

    İÇİ MALZEME DOLU SIĞINAK BULUNDU

    Erzak köpeği 'Org' un da kullanıldığı operasyonda, PKK’lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta 1 benzinli jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği bildirildi.

    Amanoslar da jandarma PKK ya ait sığınak ele geçirdi #1

    Amanoslar da jandarma PKK ya ait sığınak ele geçirdi #2

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