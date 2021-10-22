Amanoslar'da jandarma PKK'ya ait sığınak ele geçirdi

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, teröristler tarafından kullanılan benzinli jeneratör ve yaşam malzemesi dolu sığınak tespit edildi.

Osmaniye İI Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, 21 Ekim'de Amanoslar bölgesinde 'ara, bul, yok et' taktiği ile 'Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu' düzenledi.

İÇİ MALZEME DOLU SIĞINAK BULUNDU

Erzak köpeği 'Org' un da kullanıldığı operasyonda, PKK’lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta 1 benzinli jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği bildirildi.