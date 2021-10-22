- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Amanoslar'da jandarma PKK'ya ait sığınak ele geçirdi
Amanoslar'da jandarma PKK'ya ait sığınak ele geçirdi
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, teröristler tarafından kullanılan benzinli jeneratör ve yaşam malzemesi dolu sığınak tespit edildi.
- DHA
- 22.10.2021 - 13:20
- Güncelleme : 22.10.2021 - 13:26
Osmaniye İI Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, 21 Ekim'de Amanoslar bölgesinde 'ara, bul, yok et' taktiği ile 'Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu' düzenledi.
İÇİ MALZEME DOLU SIĞINAK BULUNDU
Erzak köpeği 'Org' un da kullanıldığı operasyonda, PKK’lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta 1 benzinli jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği bildirildi.