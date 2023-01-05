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    Osmaniye'de aracın çarptığı motosikletli ağır yaralandı

    Seyir halinde iken otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli savruldu. Ağır yaralı motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
    • 05.01.2023 - 11:33
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 11:40
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    Osmaniye'de aracın çarptığı motosikletli ağır yaralandı

    Osmaniye'de korkunç bir kaza yaşandı.

    Düziçi ilçesinde yaşanan olayda Ali M. kontrolündeki 80 DT 968 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 80 ADH 826 plakalı Özlem K. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

    Motosikletli savruldu

    İHA'nın haberine göre, motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savruldu.

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

    Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

    Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, ağır yaralı motosiklet sürücüsü Ali M.'yi ambulansla hastaneye götürdü.

    Osmaniye de aracın çarptığı motosikletli ağır yaralandı #1

    Osmaniye de aracın çarptığı motosikletli ağır yaralandı #2


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