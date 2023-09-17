Osmaniye'de arazi kavgasında 5 tutuklama İki grup arasında çıkan arazi tartışmasında 44 yaşındaki Ahmet Kaplancı hayatını kaybederken, gözlatına alınan 19 kişiden 5'i tutuklandı.

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DHA

Osmaniye Yunus Emre Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı.

Tabancayla vurulan Ahmet Kaplanc olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hem polis hem de sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, ambulanslarla yakınlardaki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ahmet Kaplancı'nın cansız bedeni otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.

19 kişiye gözaltı

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenleyerek 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada ise kavgada kullanılan 6 tabanca, 1 av tüfeği ve çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

5 kişiye tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5’i 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla, 5'i de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)