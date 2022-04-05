Fakıuşağı Köprüsü’nde arızalanan minibüs, 2 polisin itmesiyle yol kenarına çekildi. Polislerin minibüs sürücüsüne yardım ettiği anlar, kameraya yansıdı.

Osmaniye’de, Fakıuşağı Köprüsü'nde bir minibüs, bilinmeyen bir sebeple arızalandı.

Minibüs sürücüsünün yardımına, bölgede görev yapan iki trafik polisi yetişti.

KAMERALAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aracı iten polisler, sürücünün yol kenarına kadar ilerlemesine yardımcı oldu.

O anlar hem cep telefonu kamerası hem Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası tarafından görüntülendi.

Osmaniye’de, arızalanan minibüsü polisler itti VİDEO



‘HAYATIN MERKEZİNDEN’

İl Emniyet Müdürlüğü, görüntüleri sosyal medya hesaplarından, 'Hayatın merkezinden' mesajıyla paylaştı.