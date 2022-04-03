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- Osmaniye’de, asma yaprağı bidonundan eroin çıktı
Osmaniye’de, asma yaprağı bidonundan eroin çıktı
Yolcu otobüsünün bagajında, asma yaprağı bulunan bidona gizlenmiş 1 kilo 142 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu taşıyan A.A. ve A.A.B. isimli şahıslar tutuklandı.
- DHA
- 03.04.2022 - 13:08
Osmaniye’de, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalar başlattı.
Kent girişindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durduruldu.
BAGAJDAN 1 KİLO 142 GRAM EROİN ÇIKTI
Otobüsün bagajında arama yapan ekipler, içerisinde asma yaprağı bulunan bidona gizlenmiş 1 kilo 142 gram eroin ele geçirdi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Uyuşturucuyu taşıdıkları değerlendirilen A.A. ve A.A.B. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.