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    Osmaniye’de, asma yaprağı bidonundan eroin çıktı

    Yolcu otobüsünün bagajında, asma yaprağı bulunan bidona gizlenmiş 1 kilo 142 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu taşıyan A.A. ve A.A.B. isimli şahıslar tutuklandı.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 13:08
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    Osmaniye’de, asma yaprağı bidonundan eroin çıktı

    Osmaniye’de, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalar başlattı.

    Kent girişindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durduruldu.

    BAGAJDAN 1 KİLO 142 GRAM EROİN ÇIKTI

    Otobüsün bagajında arama yapan ekipler, içerisinde asma yaprağı bulunan bidona gizlenmiş 1 kilo 142 gram eroin ele geçirdi.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Uyuşturucuyu taşıdıkları değerlendirilen A.A. ve A.A.B. gözaltına alındı.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

    Osmaniye’de, asma yaprağı bidonundan eroin çıktı #1


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