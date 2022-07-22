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    Osmaniye'de aynı yerde ikinci kez kaza yapan kişi hayatını kaybetti

    Seyir halinde ilerleyen otomobil, kısa süre önce kaza yapılan bölgede 2'nci kez kontrolden çıktı. Sürücü araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.
    • 22.07.2022 - 08:48
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    Osmaniye'de aynı yerde ikinci kez kaza yapan kişi hayatını kaybetti

    Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan Ercan Şimşekçi yönetimindeki araç seyir halindeyken kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

    Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sev edildi.

    Hastane morguna kaldırıldı

    Sıkıştığı araçtan çıkarılan Şimşekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendirken, kaza yerindeki çalışmaların ardından ceset hastane morguna kaldırıldı.

    Aynı bölgede 2'nci kaza

    Öte yandan Şimşekçi'nin kısa bir süre önce aynı bölgede kaza yaptığı ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

    DHA'nın aktarımına göre; Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

    Osmaniye de aynı yerde ikinci kez kaza yapan kişi hayatını kaybetti #1

    Osmaniye de aynı yerde ikinci kez kaza yapan kişi hayatını kaybetti #2


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