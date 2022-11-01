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- Osmaniye’de bagajda yolculuk kamerada
Osmaniye’de bagajda yolculuk kamerada
Seyir halindeki otomobilin bagajında yolculuk eden bir vatandaş “pes” dedirtti. Tehlikeye davetiye çıkaran anlar kayda alınırken, yolcunun yüzünü kazakla gizlemeye çalışması da şaşırttı.
- 01.11.2022 - 09:49
- Güncelleme : 01.11.2022 - 10:09
Osmaniye-Düziçi kara yolunda dün akşam saatlerinde seyir halinde olan sürücü, otomobilin bagajında birini taşıdı.
Bagajda yolculuk yapan kişinin ayaklarını uzatarak bundan keyif alması “bu kadarına da pes” dedirtti.
Yüzünü kazakla kapattı
Tehlikeye davetiye çıkaran yolculuk, başka bir sürücü tarafından da kayda alındı.
Görüntülendiğini fark eden yolcunun yüzünü de kazakla kapatması dikkatlerden kaçmadı.
Osmaniye’de bagajda yolculuk kamerada VİDEO