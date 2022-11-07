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    Osmaniye'de bakkal dükkanında uyuşturucu satan 2 şahıs tutuklandı

    Polis ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine bir bakkal dükkanına operasyon düzenledi. İş yerinde uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahıs hakkında tutuklama kararı verildi.
    • 07.11.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 09:18
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    Osmaniye'de bakkal dükkanında uyuşturucu satan 2 şahıs tutuklandı

    Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir bakkal dükanında yabancı uyruklu 2 şahsın uyuşturucu madde sattığına dair bilgi aldı.

    Gelen uyuşturucu ihbarı doğrulandı ve ekiplerin titizlikle çalışması sonucunda belirlenen adrese baskın yapıldı.

    Bakkal dükkanında arama yapıldı

    Operasyonda A.E.M. ile A.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alınıp emniyete götürülürken, hassas burunlu narkotik köpeğiyle de iş yeri içerisinde arama yapıldı.

    Aramada satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

    Bakkalda yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, 17 ayrı fişek halinde satışa hazır alüminyum folyoya sarılı metamfetamin ile 5 gram esrar ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Osmaniye'de bakkal dükkanında uyuşturucu satan 2 şahıs tutuklandı VİDEO


    Osmaniye de bakkal dükkanında uyuşturucu satan 2 şahıs tutuklandı #1


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