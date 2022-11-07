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- Osmaniye'de bakkal dükkanında uyuşturucu satan 2 şahıs tutuklandı
Osmaniye'de bakkal dükkanında uyuşturucu satan 2 şahıs tutuklandı
- 07.11.2022 - 09:01
- Güncelleme : 07.11.2022 - 09:18
Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir bakkal dükanında yabancı uyruklu 2 şahsın uyuşturucu madde sattığına dair bilgi aldı.
Gelen uyuşturucu ihbarı doğrulandı ve ekiplerin titizlikle çalışması sonucunda belirlenen adrese baskın yapıldı.
Bakkal dükkanında arama yapıldı
Operasyonda A.E.M. ile A.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alınıp emniyete götürülürken, hassas burunlu narkotik köpeğiyle de iş yeri içerisinde arama yapıldı.
Aramada satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi
Bakkalda yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, 17 ayrı fişek halinde satışa hazır alüminyum folyoya sarılı metamfetamin ile 5 gram esrar ele geçirildi.
İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de bakkal dükkanında uyuşturucu satan 2 şahıs tutuklandı VİDEO