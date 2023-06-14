Osmaniye'de bayram alışverişine çıkan kardeşleri ölüm ayırdı Düziçi ilçesinde bayramlık alışverişine çıkan 3 kardeş kaza geçirdi. Kazada en küçük kardeş hayatını kaybederken 2 kardeş ve sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dehşet bir kaza yaşandı.

Berke Barajı Sabun Çayı mevkiinde meydana gelen olayda, Şevket Gürz idaresindeki 80 DD 157 plakalı otomobil ile İbrahim Toz idaresindeki 80 DL 104 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kardeşlerden 1'i öldü 'si yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunun kardeşlerden Mehmet (13) hayatını kaybetti, ağabeyleri Yasin Can (15) ve İsa Sarıoğlu (17) ile sürücü Gürz yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bayram alışverişine çıktıkları öğrenildi

Otomobilde bulunan 3 kardeşin, bayram alışverişi için Çitli köyünde araç beklerken babalarının dayısı olan Şevket Gürz ile karşılaşıp araçlarına bindikleri öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.