Osmaniye'de bin 360 paket kaçak sigara yakalandı

Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyondaki yer fıstığı çuvallarının içinden bin 360 paket kaçak sigara çıktı. 51 kilo kaçak nargile tütünü de operasyonda ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama sırasında yer fıstığı yüklü kamyonu durdurdu.

Kamyon, şüphe üzerine emniyet otoparkına çekilerek detaylı arama yapıldı.

Yer fıstığı çuvalları indirildi.

BİN 360 PAKET KAÇAK SİGARA ÇIKTI

Çuvallar arasına gizlenmiş 51 kilogram kaçak nargile tütünü ile kamyon kasasının tabanına tahtaların arasına gizlenmiş bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

ÜÇ GÜNDE 4 BİN 590 PAKET KAÇAK SİGARA YAKALANDI

Öte yandan, il gelinde son üç gün içerisinde yapılan çalışmalarda ise toplam 4 bin 590 paket gümrük kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.













