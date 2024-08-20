Osmaniye'de bir kişi evinde televizyon karşısında ölü bulundu

İHA
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi'nde Hamza Hatipoğulları'ndan bir süredir haber alamayan yakınları durumu komşularına bildirdi.
Eve gidip bakan komşuları pencere kenarında Hamza Hatipoğulları'nın hareketsiz oturduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OTOPSİ YAPILACAK
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi kapıyı açarken sağlık ekipleri evde televizyon karşısında oturan şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.
Hamza Hatipoğulları'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış