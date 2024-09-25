Osmaniye'de çalışma izni olmayan 3 kadın yakalandı Polisin bir SPA merkezine yaptığı baskında çalışma izni olmayan Tayland uyruklu 3 kadın yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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DHA

Düzensiz göçle mücadele sürüyor.

Bu kapsamda da Osmaniye'de polis ekipleri, kentte faaliyet gösteren özel bir SPA merkezinde arama yaptı.

Yapılan denetimde, Tayland uyruklu 3 kadının oturum izinlerinin bulunmadığı, vize ihlalinde bulundukları ve çalışma izni olmadan masöz olarak çalıştıkları tespit edildi.

KADINLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

Bunun üzerine SPA merkezi sorumlusu hakkında 'insan ticareti' suçundan adli soruşturma başlatılırken, yabancı uyruklu kadınlar ise idari ve sınır dışı işlemleri için Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

PAREA CEZASI KESİLDİ

Ayrıca, çalışma izni bulunmayan yabancıları çalıştıran iş yerine ise Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 170 bin 256 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)