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Osmaniye’de, çamlık alandaki yangın söndürüldü
Sülemiş Çamlığı’nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden tamamen söndürüldü.
- 29.07.2022 - 09:08
Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Sülemiş Çamlığı’nda çıkan yangın, yürekleri ağızlara getirdi.
Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi.
İHA’nın haberine göre; ihbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın tamamen söndürüldü
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına aldı.
Çamlık alanda çıkan yangın soğutma çalışmaları sonunda tamamen söndürüldü.