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    Osmaniye’de, çamlık alandaki yangın söndürüldü

    Sülemiş Çamlığı’nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden tamamen söndürüldü.
    • 29.07.2022 - 09:08
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    Osmaniye’de, çamlık alandaki yangın söndürüldü

    Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Sülemiş Çamlığı’nda çıkan yangın, yürekleri ağızlara getirdi.

    Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi.

    İHA’nın haberine göre; ihbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yangın tamamen söndürüldü

    Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına aldı.

    Çamlık alanda çıkan yangın soğutma çalışmaları sonunda tamamen söndürüldü.


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