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    Osmaniye'de cinsel istismar hükümlüsü yakalandı

    Toprakkale ilçesinde cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, emniyet güçlerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 08:50
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    Osmaniye'de cinsel istismar hükümlüsü yakalandı

    Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay yıl hapis cezasıyla aranan İ.B.S. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı.

    HAPİS CEZALI HÜKÜMLÜ YAKALANDI

    Şahsın saklandığı adresi tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B.S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

    Osmaniye de cinsel istismar hükümlüsü yakalandı #1


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