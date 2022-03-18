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- Osmaniye'de cinsel istismar hükümlüsü yakalandı
Osmaniye'de cinsel istismar hükümlüsü yakalandı
Toprakkale ilçesinde cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, emniyet güçlerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 18.03.2022 - 08:50
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay yıl hapis cezasıyla aranan İ.B.S. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı.
HAPİS CEZALI HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Şahsın saklandığı adresi tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B.S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.