Osmaniye'de çocukların üzerine motosikleti süren şahsa para cezası Düziçi ilçesinde okuldan dönen çocukların üzerine motosikletini süren gence 16 bin 380 lira para cezası verildi.

İHA

Osmaniye'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Düziçi ilçesinde meydana gelen olayda, 2 kişini üzerinde bulunduğu motosikleti, yol kenarındaki 2 çocuğa sürdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

Kimlikleri tespit edildi

Olayla ilgili harekete geçen Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceleyerek çocukların can güvenliğini tehlikeye atan motosiklet üzerindeki gençleri tespit etti.

Toplam 16 bin 380 bin TL ceza

Motosiklet sürücüsü gence ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 8 bin 190 TL ve motosiklet sahibine 8 bin 190 TL olmak üzere toplamda 16 bin 380 TL para cezası verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)