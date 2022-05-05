Osmaniye'de davulcu maganda kurşunu kurbanı oldu

Kadirli ilçesinde davulcu Emre Tıptaş, düğünde davul çaldığı sırada ateşlenen tabancadan çıkan merminin kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kesikkeli Mahallesi’nde 41 yaşındaki davulcu Emre Tıptaş, mahalledeki bir düğünde davul çalmaya gitti.

Düğünün ilerleyen saatlerinde bazı kişiler, kutlama adı altında tabancayla havaya ateş etmeye başladı.

Maganda kurşunuyla vuruldu

Bu sırada davul çalan Emre Tıptaş’ın kalbine, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi isabet etti.

Kanlar içerisinde kalan Tıptaş, ağır yaralı olarak, düğüne katılan mahalle muhtarının özel aracıyla Kadirli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede hayatını kaybetti

Tıptaş, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tıptaş'ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Jandarma, tabancayı ateşleyen magandanın belirlenmesi için çalışma başlattı.