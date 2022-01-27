Osmaniye'de demir kapıları çalan hırsız yakayı ele verdi

Güpegündüz geldiği apartmanlardan demir kapıları çalan hırsız, önce güvenlik kamerasından tespit edildi, ardından polise yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Adnan Menderes, Alibekirli ve Kurtuluş mahallelerinde yaşanan demir kapı hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

KAPI ÇALAN HIRSIZIN 8 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Apartmanların güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, demir kapıları çalan şahsın 8 farklı suç kaydı olan A.A.K. (29) olduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar neticesinde adresi belirlenen A.A.K. yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan A.A.K. hakkında hırsızlık suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, güpegündüz yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına anbean yansırken görüntülerde demir kapıları çalan şahsın kapıları motosikletle taşıması dikkat çekti.