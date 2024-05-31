İHA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilen illerden olan Osmaniye’de Karaçay konteyner kentte öğle saatlerinde yangın çıktı.
Bir konteynerden diğerlerine sıçradı
Bir konteynerde çıkan ve henüz nedeni belli olmayan yangın, yandaki konteynere de sıçradı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
5 konteyner tamamen yandı
Yangında can kaybı yaşanamazken 5 konteyner tamamen, 3 konteyner de kısmi zarar gördü.
Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangına müdahale anları ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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