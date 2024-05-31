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Osmaniye'de depremzedelerin kaldığı 8 konteynerde yangın

Osmaniye'de depremzedelerin kaldığı 8 konteynerde yangın Depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu. Paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken 8 konteyner yangından zarar gördü.