Osmaniye'de dil altı kansere yakalanan genç yaşamını yitirdi

Osmaniye'de dil altı kansere yakalanan genç yaşamını yitirdi

Dil altı kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören 25 yaşındaki Hüseyin Kırıkkale, yaşadığı zor günlerin ardından hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde yaşayan Hüseyin Kırıkkale’nin 2 yıl önce dilinde küçük bir yara çıktı.

Yara hızla büyüyünce Hüseyin Kırıkkale’ye gittiği hastanede dil altı kanseri teşhisi konuldu.

Dili ve çenesinin bir kısmı kesildi

Tedavisi süren gencin dilinin ve çenesinin bir bölümü kesilmek zorunda kaldı.

Bu şekilde hayatına devam etmeye çalışan Hüseyin Kırıkkale yemek yiyemiyor, konuşamıyor ve ağrılarından dolayı yürüyemiyordu.

Hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre; günlerini acı içinde geçiren Hüseyin Kırıkkale, hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden genç Koçlu köyünde toprağa verildi.