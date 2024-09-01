Osmaniye'de düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde mahalle düğününde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Kurtuluş mahallesinde bir düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLA ATEŞ AÇIP KAÇTI: 1 ÖLÜ

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi silahla evli ve 1 çocuk babası Samet Avcıtürk’ü (26 ) vurarak kaçtı.

Ağır yaralanan Samet Avcıtürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hastane önünde bekleyişlerini sürdürürken Samet Avcıtürk’ün acı haberiyle yıkılan ailesi sinir krizleri geçirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı.

Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)