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    Osmaniye'de ehliyetsiz sürücü yayalara çarptı

    Ehliyeti olmadan babasının aracına binen şahıs, yaya halindeki 3 kişiye çarptı. Yaralı 1 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 16:22
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 16:43
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    Osmaniye'de ehliyetsiz sürücü yayalara çarptı

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Cengiz Topel Mahallesi Osmaniye Yolu'nda Murat Ö.isimli kişi, ehliyeti olmadan babasına ait hafif ticari araçla kent merkezine doğru giderken direksiyon kontrolünü yitirdi.

    Kaldırıma çıkan araç, hayvan yemi satan iş yerine girdi.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Bu sırada kaldırımda yürüyen Bahattin Kuzu (72), eşi Kafiye Kuzu (67) ve Ziya Kesilmez aracın altında kaldı.

    İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    1 KİŞİ KURTARILAMADI

    Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ziya Kesilmez, kurtarılamadı.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

    Kazanın ardından ehliyetsiz sürücü Murat Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

    Osmaniye'de ehliyetsiz sürücü yayalara çarptı VİDEO

    Osmaniye de ehliyetsiz sürücü yayalara çarptı #1

    Osmaniye de ehliyetsiz sürücü yayalara çarptı #2

    Osmaniye de ehliyetsiz sürücü yayalara çarptı #3

    Osmaniye de ehliyetsiz sürücü yayalara çarptı #4

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