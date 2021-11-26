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- Osmaniye'de ehliyetsiz sürücü yayalara çarptı
Osmaniye'de ehliyetsiz sürücü yayalara çarptı
Ehliyeti olmadan babasının aracına binen şahıs, yaya halindeki 3 kişiye çarptı. Yaralı 1 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- DHA
- 26.11.2021 - 16:22
- Güncelleme : 26.11.2021 - 16:43
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Cengiz Topel Mahallesi Osmaniye Yolu'nda Murat Ö.isimli kişi, ehliyeti olmadan babasına ait hafif ticari araçla kent merkezine doğru giderken direksiyon kontrolünü yitirdi.
Kaldırıma çıkan araç, hayvan yemi satan iş yerine girdi.
3 KİŞİ YARALANDI
Bu sırada kaldırımda yürüyen Bahattin Kuzu (72), eşi Kafiye Kuzu (67) ve Ziya Kesilmez aracın altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ KURTARILAMADI
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ziya Kesilmez, kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazanın ardından ehliyetsiz sürücü Murat Ö., polis tarafından gözaltına alındı.
Osmaniye'de ehliyetsiz sürücü yayalara çarptı VİDEO