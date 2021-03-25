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    Osmaniye’de elektrikli motosikleti çalan hırsız kameralara yansıdı

    Park halindeki elektrikli motosikleti çalan hırsız, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Hırsızın, motosikleti 200 liraya sattığı ortaya çıktı.
    • İHA
    • 25.03.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 09:41
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    Osmaniye’de elektrikli motosikleti çalan hırsız kameralara yansıdı

    Osmaniye’de Adem A. isimli bir vatandaş, Zabıta Müdürlüğü karşısındaki boş alana park ettiği elektrikli motosikletini 15 dakika sonra yerinde göremeyince, durumu polis ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgeye gelerek, park alanını gören güvenlik kameralarını inceledi.

    Çalışmalar sonucu motosikleti çalan şahsın A.G. olduğu tespit edildi.

    Şahıs fiziki takibe alındı.

    200 LİRAYA SATTI

    Kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalanan şahsın, çaldığı motosikleti 200 liraya sattığı ortaya çıktı.

    Şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, elektrikli motosiklet sahibine teslim edildi.

    Osmaniye’de elektrikli motosikleti çalan hırsız kameralara yansıdı #1

    İTEREK ÇALDI

    Güvenlik kameralarından elini kollunu sallayarak motosikletin yanına gelen şahsın, önce bir süre etrafı gözlemlediği sonra motosikleti park alanından çıkardığı görüldü.

    Bir süre daha etrafı gözlemleyen şahsın, motosikleti iterek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

    Osmaniye'de elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada VİDEO

    Osmaniye’de elektrikli motosikleti çalan hırsız kameralara yansıdı #2

    Osmaniye’de elektrikli motosikleti çalan hırsız kameralara yansıdı #3

    Osmaniye’de elektrikli motosikleti çalan hırsız kameralara yansıdı #4

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