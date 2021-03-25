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- Osmaniye’de elektrikli motosikleti çalan hırsız kameralara yansıdı
Osmaniye’de elektrikli motosikleti çalan hırsız kameralara yansıdı
- İHA
- 25.03.2021 - 09:16
- Güncelleme : 25.03.2021 - 09:41
Osmaniye’de Adem A. isimli bir vatandaş, Zabıta Müdürlüğü karşısındaki boş alana park ettiği elektrikli motosikletini 15 dakika sonra yerinde göremeyince, durumu polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgeye gelerek, park alanını gören güvenlik kameralarını inceledi.
Çalışmalar sonucu motosikleti çalan şahsın A.G. olduğu tespit edildi.
Şahıs fiziki takibe alındı.
200 LİRAYA SATTI
Kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalanan şahsın, çaldığı motosikleti 200 liraya sattığı ortaya çıktı.
Şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, elektrikli motosiklet sahibine teslim edildi.
İTEREK ÇALDI
Güvenlik kameralarından elini kollunu sallayarak motosikletin yanına gelen şahsın, önce bir süre etrafı gözlemlediği sonra motosikleti park alanından çıkardığı görüldü.
Bir süre daha etrafı gözlemleyen şahsın, motosikleti iterek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Osmaniye'de elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada VİDEO