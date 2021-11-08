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- Osmaniye'de emekli polisi öldüren polis memuru cezaevine gönderildi
Osmaniye'de emekli polisi öldüren polis memuru cezaevine gönderildi
Arazi davası nedeniyle başlayan kavgada emekli polisi vurarak öldüren polis memuru, tutuklandı.
- DHA
- 08.11.2021 - 12:15
- Güncelleme : 08.11.2021 - 17:33
Osmaniye'de yaşayan İskender Uğur ile kayınbiraderi olan Adnan Okur (59) arasındaki arazi davası nedeniyle çıkan tartışmada emekli polis memuru Okur, Uğur'u bıçakla yaralamıştı.
EMEKLİ POLİS HAYATINI KAYBETTİ
Adana'da polislik yapan İskener Uğur'un kardeşi Mihrali Uğur (47), olaya öfkelenerek Adnan Okur'u bacağından ve göğsünden vurdu.
Hastaneye kaldırılan Adnan Okur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı.
TUTUKLANDI
Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mihrali Uğur, bu sabaha karşı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.