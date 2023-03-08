Osmaniye'de ev ve kiralarda fahiş ücret talebi: 5 gözaltı Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ev ve arsa satışı ile kiralardaki fahiş ücret artışlarına ilişkin Osmaniye'de yürütülen soruşturma kapsamında, 5 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ili etkiledi.

Büyük yıkıma neden olan depremler binlerce can kaybına neden olurken, milyonlarca kişi de evsiz kaldı.

Soruşturmalar sürüyor

Bunu bile fırsata çeviren vicdansızlar, mağdurlara en yüksek fiyattan ev satmaya çalıştı.

Adalet Bakanlığı, bir taraftan yaraların sarılmasına destek verirken, bir taraftan da fırsatçıların peşine düştü.

Deprem bölgesi başta olmak üzere depremzedelerin sığındığı tüm illerde cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturmalar başlatıldı.

5 kat artırdılar

Can kayıplarının yaşandığı illerden biri olan Osmaniye’de de şikayetler üzerine başsavcılık harekete geçti.

Kentte bazı binaların yıkılarak ağır hasar almasının ardından bazı ev sahipleri ile emlakçılar tarafından kira ve arsa ile ev satış ücretlerinde 5 kat gibi fahiş artış yapıldığı tespit edildi.

5 şüpheli gözaltında

Hasarlı evlerin hasarsız olarak kiraya verilmeye çalışıldığı konusunda da elde edilen bilgilerin ardından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, fahiş ücretlerle kira ve arsa ile ev verdiği tespit edilen 5 kişi, gözaltına alındı.