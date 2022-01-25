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    Osmaniye’de, evden 2 bin 500 kök Hint keneviri çıktı

    Narkotik ekipleri tarafından Kadirli ilçesine düzenlenen operasyonla evinin salonunda, plastik kasalarda 2 bin 500 kök Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı.
    • AA
    • 25.01.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 11:14
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    Osmaniye’de, evden 2 bin 500 kök Hint keneviri çıktı

    Osmaniye'de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

    İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ettiğini belirlediği M.K'nin, Kadirli ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Yapılan aramada, evin salonunda plastik kasalar içerisinde yetiştirilen 2 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

    Osmaniye’de, evden 2 bin 500 kök Hint keneviri çıktı ViDEO

    Osmaniye’de, evden 2 bin 500 kök Hint keneviri çıktı #1


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