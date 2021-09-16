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Osmaniye’de evlere dadanan salça hırsızı yakalandı

Osmaniye’de evlere dadanan salça hırsızı yakalandı

Osmaniye’de iki ayrı evden salça ve tesisat malzemesi çalan hırsızlık şüphelisi şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.