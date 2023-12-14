DHA
Güvenlik güçleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne de nefes almıyor.
Bu zamana kadar örgütün üst düzey yapılanmalarına ağır darbeler vuruldu.
Adresi tespit edildi
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında FETÖ/PDY üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Türkçe öğretmeni H.M.G. adlı kadının, kent merkezinde bir evde saklandığını tespit etti.
Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı.
Gizli bölmede yakalandı
H.M.G., yatak odasında elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.
Cezaevine gönderildi
Gözaltına alınan H.M.G., işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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