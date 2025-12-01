Osmaniye'de film gibi pusu girişimi: Kilometrelerce süren takip kazayla son buldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Osmaniye'nin Merkez ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Caddesi, Atatürk Caddesi ve Akyar Caddesi güzergahları, 25 Kasım'da film gibi bir olaya sahne oldu.

Mağdurun aracını takip eden şüpheliler, geçiş güzergahına pusu kurarak aracı trafikte sıkıştırdı.

Şüphelilerden birinin ateş etmeye çalıştığı ancak kullanılan tüfeğin tutukluk yaptığı belirlendi. Pusudan kurtulan şahsı trafikte takip ederek kaza yapmasına sebep oldular.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın aydınlatılması için 26 farklı güvenlik kamerasına ait 121 saatlik görüntüyü titizlikle inceledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yapılan çalışma neticesinde saldırı girişiminin şüphelileri H.A.G., P.G. ve E.U. olarak tespit edildi.

Şüpheliler, suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.