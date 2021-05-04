Osmaniye'de firari suç makinesi yakalandı

Osmaniye’de hakkında 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi U.C.M., jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Karakol Komutanlığı ekipleri, bölge genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

53 SUÇ KAYDI VAR

Bu kapsamda, hırsızlık başta olmak üzere 53 çeşitli suçtan kaydı bulunan, hakkında 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve sürekli yer değiştirdiği tespit edilen cezaevi firarisi 24 yaşındaki U.C.M.’nin merkeze bağlı Orhaniye köyündeki ikametine geldiği bilgisine ulaşıldı.

TUTUKLANDI

Yapılan fiziki takip sonrasında adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü U.C.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı