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Osmaniye’de fırtına pazar yerini vurdu
Aniden gelen fırtına ortalığı toz dumana katarken semt pazarındaki esnaf vatandaşlara zor anlar yaşattı.
- İHA
- 07.08.2021 - 13:31
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan fırtına vatandaşlara korku anlar yaşattı.
Her yeri toz bulutunun kapladığı ilçede cuma günleri kurulan semt pazarında bulunan vatandaşlarda nasibini aldı.
FIRTINA ANLARI KAMERADA
Pazardaki brandaların ve eşyaların fırtına nedeniyle uçuştuğu görülürken pazarcı esnafı ve pazarda bulunan vatandaşlarda zor anlar yaşadı.
Kısa süreli yaşanan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken vatandaşların kaçarak sığınacak bir yer aradıkları görüldü.