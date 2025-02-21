Osmaniye'de genç kızdan 7 aydır haber alınamıyor

İHA

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesi Karataş Mahallesi’ndeki evlerinden 26 Temmuz Cuma günü çıkan 23 yaşındaki Gülhan Karabacak’tan bir daha haber alınamadı.

Gülhan Karabacak’ın ailesi, kızlarının bulunması için kayıp başvurusunda bulunmuştu.

"BEN KIZIMIN KEMİKLERİNE BİLE RAZIYIM"

7 ay haber alınamayan genç kızın, en son kanal kenarında görüldüğü ihbarı ve güvenlik kameraları görüntüsü üzerine arama çalışmalarını kanal boyuna yoğunlaştıran polis, jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri, drone ve hassas burunlu köpeklerle genç kızı bulmak için çalışma başlatmış ama bir sonuç alamamıştı.

Kızının kaybından sonra birçok televizyon programına katılan anne Elif Karabacak, 7 aydır kaybolan kızından gelecek kötü habere bile razı olduğunu söyleyerek "Ben kızımın kemiklerine bile razıyım." dedi.

"BABA ŞÖYLE KAFAMI DAĞITAYIM, GELİYORUM DEMİŞ"

Kızının bulunması için televizyon kanallarına bile çıktığını ama hiçbir sonuç alamadığını söyleyen anne Elif Karabacak, şöyle konuştu:

Kızım odasındaydı evden çıkmış. Benim haberim yok ama banka yoluna yürüyüş yapıyormuş. Babasıyla karşılaşmış, babası, kızım demiş, nereye gidiyorsun, eve gel, hava sıcak demiş. Baba demiş, şöyle kafamı dağıtayım, geliyorum demiş, yürüyüş yapayım. Ama kızım bir daha geri dönmedi. O yola devam etmiş. O yolun sonu kanala çıkıyor, en son gittiğine dair kamera görüntüsünde de çıktı. Kızım kanalın üstünde göründü. Başka da hiçbir yerde görünmedi, çıkmadı. Kızım gelmeyince kendimiz de çıktık aramaya aradık yok. Toprakkale küçük bir yer zaten, yok kızım ondan sonra emniyete başvurduk. Hiçbir yerden bir haber gelmedi kızıma dair hiçbir iz yok denildi, gelmedi. Kanaldan tarafta görüntüsü varmış kızımın, ben kanaldan ırmak ve denize kadar aranmasını istiyorum, bir an önce kızımın bulunmasını istiyorum.

"BENİM KIZIMI BİR AN ÖNCE BULUN LÜTFEN, KIZIM EVDEN ÇEKİP GİTMEDİ"

Kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen anne Karabacak, şöyle dedi: