Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikalarını kaçak akaryakıt tesisine çevirdiler: 16 gözaltı Polisin ihbar üzerine baskın yaptığı iki geri dönüşüm fabrikasının, kaçak akaryakıt üretim tesisine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 16 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bazı kişilerin, düzenek kurmak suretiyle çeşitli kimyasal karışımlarla araçlara uyumlu akaryakıt üretip, sattığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde kapalı olduğu bilinen 2 ayrı geri dönüşüm fabrikasına baskın düzenledi.

Operasyonda fabrikalarda akaryakıt üretimi için makineler kurulduğu, çeşitli düzenekler yardımıyla hem binek araçlar hem de tırlar için yakıt üretimi ve satışı yapıldığı saptandı.

16 kişi yakalandı

Baskınlar sırasında 16 kişi gözaltına alındı.

25 bin 930 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Yapılan aramalarda ise 25 bin 930 litre karışımlı akaryakıt, 1200 litre akaryakıt üretiminde kullanılan sülfürik asit, 1 pompalı tüfek ve 50 fişek ele geçirildi. (DHA)

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