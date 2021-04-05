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- Osmaniye'de girdiği apartmandan matkap çaldı
Osmaniye'de girdiği apartmandan matkap çaldı
Apartmanın bodrum katından matkap çalan H.Y., güvenlik kamerasına yakalandı.
- DHA
- 05.04.2021 - 17:25
- Güncelleme : 05.04.2021 - 17:28
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Rahime Hatun Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşanan hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, binanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
MATKAP HIRSIZI YAKALANDI
İncelemeler sonucunda, bir şüphelinin bodrum kattan 2 matkap alıp kaçtığını saptadı. Adresine yapılan baskınla gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.