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    Osmaniye'de gündüz vakti bisiklet hırsızlığı

    Bir sitenin önüne park edilen iki elektrikli bisikletin güpegündüz çalınması pes dedirtirken, hırsızlık anı kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 08.06.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 10:01
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    Osmaniye'de gündüz vakti bisiklet hırsızlığı

    25 Mayıs’ta Osmaniye'de, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14015 Sokak'ta bulunan bir sitenin önüne park edilen iki adet elektrikli bisiklet çalındı.

    İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

    Çevrede araştırma yapan ekipler, binanın girişini gören kamerayı mercek altına aldı.

    3 KİŞİ ÖNCE KEŞİF YAPTI

    Görüntüleri titizlikle izleyen ekipler, park halindeki bisikletleri 3 kişinin keşif yaptıktan sonra çaldığını belirledi. Hırsızlık olayına karışanların A.E., D.G. ve N.G. olduğunu görüntülerden tespit eden ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

    2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Yapılan fiziki takibin ardından yakalanan hırsızlık şüphelisi A.G. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

    Firari olan D.G. ve N.G. isimli şüpheli şahısların yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

    Osmaniye'de gündüz vakti bisiklet hırsızlığı VİDEO


    Osmaniye de gündüz vakti bisiklet hırsızlığı #1

    Osmaniye de gündüz vakti bisiklet hırsızlığı #2

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