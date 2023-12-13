Osmaniye'de hafif ticari araçtan 12 kaçak göçmen çıktı Polis ekiplerinin durdurduğu hafif ticari araçta, Suriyeli 12 kaçak göçmen yakalanırken 3 organizatör tutuklandı.

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DHA

Güvenlik güçlerinin yasa dışı göçle mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama yapıldı.

Hafif ticari araçtan 12 göçmen çıktı

Uygulama noktasında, şüpheli olduğu değerlendirilip durdurulan hafif ticari araçta, Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.

Ekipler, araç sürücüsü M.E.'yi ve başka araçla ona rehberlik ettiği belirlenen İ.A. ile H.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)