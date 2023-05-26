Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler etrafındaki 11 ili etkilerken 50 bin üzerinde yaşama mal oldu.
Yüzbinlerce bina hasar aldı. Ardan geçen 3 aydan fazla zamana rağmen deprem nedeni ile boşaltılan binalardaki hırsızlıklar ise bitmek bilmiyor.
Depremden etkilenen Osmaniye'de deprem nedeniyle boşaltılan 5 katlı bir binaya girip, hırsızlık yapan H.D. (33), yakalanıp, tutuklandı.
Değerli eşyaları çalarak kaçtı
Fakıuşağı Mahallesi'nde deprem felaketinde orta hasar aldığı için boşatılan 5 katlı Murat Küçük Apartmanı'na, 21 Mayıs'ta girerek hem dairelerden hem de zemin kattaki marketten bulduğu değerli eşyaları çalan şüpheli, kaçtı.
Hırsız, rahat tavırları ile şaşırttı.
Polise güvenlik görüntülerini takip etti
Durumu fark edenler polise haber verdi. Polis, güvenlik görüntülerinden şüphelinin H.D. olduğunu belirledi.
Tutuklandı
Operasyonla yakalanan H.D., işlemleri sonrası tutuklandı.