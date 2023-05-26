Osmaniye'de hasar gören binaya dadanan hırsız tutuklandı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin arasında yer alan Osmaniye'de hasarlı binalara giren hırsızlardan biri yakalandı ve tutuklandı.

DHA

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler etrafındaki 11 ili etkilerken 50 bin üzerinde yaşama mal oldu.

Yüzbinlerce bina hasar aldı. Ardan geçen 3 aydan fazla zamana rağmen deprem nedeni ile boşaltılan binalardaki hırsızlıklar ise bitmek bilmiyor.

Depremden etkilenen Osmaniye'de deprem nedeniyle boşaltılan 5 katlı bir binaya girip, hırsızlık yapan H.D. (33), yakalanıp, tutuklandı.

Değerli eşyaları çalarak kaçtı

Fakıuşağı Mahallesi'nde deprem felaketinde orta hasar aldığı için boşatılan 5 katlı Murat Küçük Apartmanı'na, 21 Mayıs'ta girerek hem dairelerden hem de zemin kattaki marketten bulduğu değerli eşyaları çalan şüpheli, kaçtı.

Hırsız, rahat tavırları ile şaşırttı.

Polise güvenlik görüntülerini takip etti

Durumu fark edenler polise haber verdi. Polis, güvenlik görüntülerinden şüphelinin H.D. olduğunu belirledi.

Tutuklandı

Operasyonla yakalanan H.D., işlemleri sonrası tutuklandı.