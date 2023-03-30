Osmaniye'de hasarlı binadan düşen beton can aldı Asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Osmaniye'de hasar alan bir binadan fırtınanın düşürdüğü beton parçası, depremzedenin ölümüne neden oldu.

İHA Osmaniye'nin merkez Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde yaşanan olayda, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hasar alan binadan, kuvvetli rüzgar nedeniyle beton parçaları düşmeye başladı. Bu sırada alttan geçen eski savcı 56 yaşındaki Mehmet Nazif Yaşar'ın kafasına beton parçası geldi. Yaşar yere yığıldı. Etraftaki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hayatını kaybetti Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatırken hayatını kaybeden Yaşar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.