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    Osmaniye'de hastaneden firar eden hükümlü yakalandı

    Cezaevinde koronavirüse yakalanan hükümlü, durumu ağırlaşarak kaldırıldığı hastaneden firar etti. Ekiplerce yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi.
    • İHA
    • 24.12.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 13:57
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    Osmaniye'de hastaneden firar eden hükümlü yakalandı

    Osmaniye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan, 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.B. (29) cezaevinde koronavirüse yakalandı.

    Durumu ağırlaşan hükümlü Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    YAKALANDI

    Burada tedavi gördüğü sırada firar eden hükümlü, fiziki takip sonrası Esenevler Mahallesi’nde bir iş yerinden çıkarken ekipler tarafından yakalandı.

    CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

    Gözaltına alınan hükümlü sağlık kontrollerinin ardından cezaevine teslim edildi.

    Osmaniye de hastaneden firar eden hükümlü yakalandı #1

    Osmaniye de hastaneden firar eden hükümlü yakalandı #2

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