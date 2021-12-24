Osmaniye'de hastaneden firar eden hükümlü yakalandı

Cezaevinde koronavirüse yakalanan hükümlü, durumu ağırlaşarak kaldırıldığı hastaneden firar etti. Ekiplerce yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi.

Osmaniye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan, 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.B. (29) cezaevinde koronavirüse yakalandı.

Durumu ağırlaşan hükümlü Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

YAKALANDI

Burada tedavi gördüğü sırada firar eden hükümlü, fiziki takip sonrası Esenevler Mahallesi’nde bir iş yerinden çıkarken ekipler tarafından yakalandı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan hükümlü sağlık kontrollerinin ardından cezaevine teslim edildi.