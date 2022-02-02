Osmaniye'de huzur operasyonu: 62 tutuklama

Emniyet güçlerinin huzur ve güvenin sağlanması amacıyla bir ay içerisinde gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 518 kişiden, 62’si tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce, huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için 1-31 Ocak tarihleri arasında kent genelinde suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla operasyon başlattı.

ÇOK SAYIDA SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 7 adet şarjör, 1 adet havalı tabanca, 1 adet bıçak, 64 adet 9 mm tabanca fişeği, 35 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet çalıntı araç, 1 adet hacizli yakalamalı araç, 7 adet çalıntı motosiklet, 5 adet çalıntı bisiklet, 225 lira kumar parası, 4 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı bilgisayar, 1 adet çalıntı projektör, değişik miktarda elektrik kablosu ve klima bağlama aparatları, 3 adet çalıntı demir profil, 4 adet çalıntı akü, 5 torba çalıntı kömür, 177 adet sentetik ecza ilaçları, 0,80 gram eroin, 62,89 gram metamfetamin ile 6,86 gram bonzai ele geçirildi.

62 KİŞİ TUTUKLANDI

Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan gözaltına alınan 518 kişiden, 62’si tutuklandı.