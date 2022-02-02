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    Osmaniye'de huzur operasyonu: 62 tutuklama

    Emniyet güçlerinin huzur ve güvenin sağlanması amacıyla bir ay içerisinde gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 518 kişiden, 62’si tutuklandı.
    • İHA
    • 02.02.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 09:47
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    Osmaniye'de huzur operasyonu: 62 tutuklama

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce, huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için 1-31 Ocak tarihleri arasında kent genelinde suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla operasyon başlattı.

    ÇOK SAYIDA SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 7 adet şarjör, 1 adet havalı tabanca, 1 adet bıçak, 64 adet 9 mm tabanca fişeği, 35 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet çalıntı araç, 1 adet hacizli yakalamalı araç, 7 adet çalıntı motosiklet, 5 adet çalıntı bisiklet, 225 lira kumar parası, 4 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı bilgisayar, 1 adet çalıntı projektör, değişik miktarda elektrik kablosu ve klima bağlama aparatları, 3 adet çalıntı demir profil, 4 adet çalıntı akü, 5 torba çalıntı kömür, 177 adet sentetik ecza ilaçları, 0,80 gram eroin, 62,89 gram metamfetamin ile 6,86 gram bonzai ele geçirildi.

    62 KİŞİ TUTUKLANDI

    Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan gözaltına alınan 518 kişiden, 62’si tutuklandı.

    Osmaniye de huzur operasyonu: 62 tutuklama #1


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