Osmaniye’de İl göç İdaresi deposundan kablo çalan hırsızlar yakalandı

Şenol Güneş: Fizik, moral ve iman gücümüzü kullanacağız

İstanbul, Bayburt, Mersin ve Tunceli'nin milletvekili sayısı değişti

Türkiye, Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'e Sahra Hastanesi gönderdi

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