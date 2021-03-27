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    Osmaniye’de İl göç İdaresi deposundan kablo çalan hırsızlar yakalandı

    İl Göç İdaresine ait depodan haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan şahıslar JASAT tarafından başlatılan operasyonla yakalandı.
    • İHA
    • 27.03.2021 - 10:19
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    Osmaniye’de İl göç İdaresi deposundan kablo çalan hırsızlar yakalandı

    Osmaniye’nin Cevdetiye Beldesi’nde, İl Göç İdaresine ait depodan haberleşme ve enerji nakil kabloları çalındı.

    Durumun fark edilmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verildi.

    KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

    İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) incelemelerde bulundu.

    Hırsızları yakalamak için başlatılan çalışmalara Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı da destek verdi.

    Kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelileri A.İ. ve H.İ. isimli şahıslar yakalandı.

    KABLOLAR TESLİM EDİLDİ

    Çalınan haberleşme ve enerji nakil kabloları İl Göç İdaresine teslim edildi.

    Şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Osmaniye’de İl göç İdaresi deposundan kablo çalan hırsızlar yakalandı #1

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