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- Osmaniye’de İl göç İdaresi deposundan kablo çalan hırsızlar yakalandı
Osmaniye’de İl göç İdaresi deposundan kablo çalan hırsızlar yakalandı
İl Göç İdaresine ait depodan haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan şahıslar JASAT tarafından başlatılan operasyonla yakalandı.
- İHA
- 27.03.2021 - 10:19
Osmaniye’nin Cevdetiye Beldesi’nde, İl Göç İdaresine ait depodan haberleşme ve enerji nakil kabloları çalındı.
Durumun fark edilmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verildi.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) incelemelerde bulundu.
Hırsızları yakalamak için başlatılan çalışmalara Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı da destek verdi.
Kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelileri A.İ. ve H.İ. isimli şahıslar yakalandı.
KABLOLAR TESLİM EDİLDİ
Çalınan haberleşme ve enerji nakil kabloları İl Göç İdaresine teslim edildi.
Şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.