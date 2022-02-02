Euro
15.14
0.41%
Dolar
13.43
0.43%
Altın
775.25
0.04%
Borsa
2029
0.68%
Bitcoin
517.120
0.05%
BTXN Coin
31.96
-0.92%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Osmaniye'de kameraya yansıyan 1 hırsız tutuklandı

    Apartmanlardan bakır kablo çalan hırsızlık şüphelileri önce kameralara ardından polise yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.
    • İHA
    • 02.02.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 10:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Osmaniye'de kameraya yansıyan 1 hırsız tutuklandı

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Mevlana ve Yaverpaşa mahallelerinde meydana gelen paratoner ve elektrik kabloları hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı.

    Apartmanların güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kabloları çalan şahısların çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Ö.A. ile 9 suç kaydı bulunan A.T. olduğunu tespit etti.

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Çalışmalar neticesinde saklandıkları adresleri belirlenen şahıslar yapılan baskınla yakalandı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Osmaniye'de kameraya yansıyan 1 hırsız tutuklandı VİDEO


    Osmaniye de kameraya yansıyan 1 hırsız tutuklandı #1

    Osmaniye de kameraya yansıyan 1 hırsız tutuklandı #2


    Görüş Bildir