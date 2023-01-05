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    Osmaniye’de kamyonet tıra çarptı: 2 ölü

    Otoyolda kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
    • 05.01.2023 - 09:51
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 10:42
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    Osmaniye’de kamyonet tıra çarptı: 2 ölü

    Osmaniye’nin Gaziantep-Tarsus Otoyolu Düziçi Şekerdere mevkisinde 46 AFA 151 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Sürücü, hemen önünde seyreden tıra çarptı.

    2 kişi sıkışarak can verdi

    Kazada kamyonette bulunan 2 kişi sıkışarak can verdi.

    Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışarak ölen iki kişinin cansız bedenlerini çıkartarak ekiplere teslim etti.

    Osmaniye’de kamyonet tıra çarptı: 2 ölü #1

    Soruşturuluyor

    Cenazeler Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

    İHA’nın haberine göre kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Osmaniye’de kamyonet tıra çarptı: 2 ölü #2


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