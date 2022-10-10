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    Osmaniye'de kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü

    Seyir halindeyken kontrolden çıkan kamyonet, şarampole uçtu. Korkunç kazada araçta bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
    • 10.10.2022 - 17:18
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    Osmaniye'de kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü

    Osmaniye'nın Kazmaca Mahallesi civarında dehşet bir kaza yaşandı.

    Yol üzerinde ilerleyen 31 FP 495 plakalı kamyonet sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybetti.

    Bu etki ile şarampola devrilen kamyoneti gören vatandaş, acil durum ekiplerine ihbarda bulundu.

    1 kişi hayatını kaybetti

    Araçta bulunan yaralı 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Tedaviye alınan ve durumu ağır olan yaralılardan Selahaddin Uçar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    2 yaralı tedavi altında

    DHA'nın haberine göre, diğer 2 yaralının tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Osmaniye de kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü #1

    Osmaniye de kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü #2


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