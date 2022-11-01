- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Osmaniye'de kamyonet ve motosiklet kazası: 1 ölü
Osmaniye'de kamyonet ve motosiklet kazası: 1 ölü
Elektrikli motosikletle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- 01.11.2022 - 17:35
- Güncelleme : 01.11.2022 - 18:23
Osmaniye'de bir kamyon, seyir halindeyken Mehmet B.'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet sürücüsü Mehmet B. ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Safiye B. yola savruldu.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 kişi hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Safiye B.'nin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Sürücü Mehmet B. ise olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şoför gözaltına alındı
İHA'nın haberine göre, kamyon sürücüsü olay yerinde gözaltına alınırken Safiye B.'nin cansız bedeni de savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.