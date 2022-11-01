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    Osmaniye'de kamyonet ve motosiklet kazası: 1 ölü

    Elektrikli motosikletle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 01.11.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 18:23
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    Osmaniye'de kamyonet ve motosiklet kazası: 1 ölü

    Osmaniye'de bir kamyon, seyir halindeyken Mehmet B.'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet sürücüsü Mehmet B. ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Safiye B. yola savruldu.

    Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    1 kişi hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Safiye B.'nin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Osmaniye de kamyonet ve motosiklet kazası: 1 ölü #1

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Sürücü Mehmet B. ise olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Şoför gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, kamyon sürücüsü olay yerinde gözaltına alınırken Safiye B.'nin cansız bedeni de savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    Osmaniye de kamyonet ve motosiklet kazası: 1 ölü #2


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