DHA
Dehşete düşüren görüntüler, Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Cengiz Topel Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda kayda alındı...
İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
7 kişiyi ezmek istedi
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile bir kişi, otomobilini 7 kişinin üzerine sürdü.
Bu sırada aracın çarptığı 2 kişi, yaralandı.
Hareket halindeki aracın kaputuna tutunan 1 kişi de kaldırıma düştü.
Kaçtı
O anlar kameraya yansırken, şüpheli kaçtı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.