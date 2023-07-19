DHA

Dehşete düşüren görüntüler, Osmaniye’nin ilçesindeki Cengiz Topel Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda kayda alındı...

İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

7 kişiyi ezmek istedi

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile bir kişi, otomobilini 7 kişinin üzerine sürdü.

Bu sırada aracın çarptığı 2 kişi, yaralandı.

Hareket halindeki aracın kaputuna tutunan 1 kişi de kaldırıma düştü.

Kaçtı

O anlar kameraya yansırken, şüpheli kaçtı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.