Osmaniye'de kavga ettiği grubun üzerine otomobil sürdü Bir kişi, tartıştığı grubun üzerine otomobilini sürdü, 2 kişiyi yaraladı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Dehşete düşüren görüntüler, Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Cengiz Topel Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda kayda alındı... İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 7 kişiyi ezmek istedi Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile bir kişi, otomobilini 7 kişinin üzerine sürdü. Bu sırada aracın çarptığı 2 kişi, yaralandı. Hareket halindeki aracın kaputuna tutunan 1 kişi de kaldırıma düştü. Kaçtı O anlar kameraya yansırken, şüpheli kaçtı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.